طائر "شبنم" النادر والأخطر فى العالم يقتل صاحبه فى ولاية فلوريدا الأمريكية

كتب محمد جمال

قُتل رجل يبلغ من العمر 75 عاما جنوب مقاطعة ألاتشوا بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن هاجمه طائر كبير من فصيلة النعام كان يربيه.

وتم استدعاء الشرطة حسب شبكة " بى بى سى" البريطانية، إلى منزل الرجل يوم الجمعة، حيث وجدوه مصابا بجروح خطيرة تسبب بها الطائر.

ونقل الرجل الذى يدعى، مارفين هاجوس، إلى المستشفى من قبل فريق المسعفين ، لكنه توفى هناك متأثرا بجراحه.

وتجرى الشرطة تحقيقا فى الحادث لكنها تقول إن المعلومات الأولية تشير إلى أن ما حصل كان مجرد "حادث مأساوي".

وقال نائب رئيس قسم الشرطة، جيف تايلور، لصحيفة جاينسفيل صن "ما فهمته من القصة أن الرجل كان بالقرب من الطائر وبعد ذلك تعثر ووقع على الأرض وعندها تعرض للهجوم من قبل الطائر".



طائر شبنما

وقالت امرأة كانت موجودة فى منزل هاجوس، وعرفت عن نفسها بأنها شريكته، إنه كان "يفعل ما يحبه"، فى إشارة إلى اقتنائه للحيوانات والطيور النادرة والغريبة.

ويعرف هذا الطائر بـ "شبنم" باللغة العربية وهو على غرار طائر "أيمو" من بين أكبر وأثقل أنواع الطيور فى العالم، وكلاهما ينتميان لنفس فصيلة النعام، ويمكن أن يزن أكثر من 100 رطل أى ما يعادل 45 كيلوجراما.

ويمكن أن تبلغ سرعة هذا النوع من الطيور إلى 30 ميلا فى الساعة، أى ما يعادل 50 كيلومترا فى الساعة، ولها مخلب يبلغ طوله نحو 12.7 سنتيمترا على كل قدم.

وتصنف لجنة حماية الأسماك والحياة البرية فى ولاية فلوريدا طائر "شبنم" ضمن الفئة 2 أى أن اقتناءه يتطلب الحصول على تصريح خاص للملكية.

ووصفت مجلة سميثسونيان العلمية الطائر بأنه "الأخطر فى العالم".

وتقول الشرطة إن الطائر الذى قتل صاحبه لا يزال موجودا فى منزل الضحية.