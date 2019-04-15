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ضبط 315 قطعة سلاح و333 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:06 م
ضبط 315 قطعة سلاح و333 قضية مخدرات خلال 24 ساعة سلاح-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح.
 
ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط" 315 قطعة سلاح نارى، 393 قطعة سلاح أبيض، 333 قضية مخدرات، 36 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 112متهما ومراقبا هاربين، 602 دراجة نارية مخالفة، 52755 مخالفة مرورية، 2670 مخالفة مرافق، 74 قضية مصنفات، وتنفيذ 129986 حكم قضائى متنوع".
 
وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
 

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