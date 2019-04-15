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ضبط 31 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:01 ص
ضبط 31 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، و تم إجراء تحليل طبى لـ 210 سائقين، وإثبات تعاطى 31 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف الحملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 
 
 
 

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