ضبط 27 طن فواكة وخضروات فاسدة خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية تموين الشرقية،27 طن فواكة وخضروات فاسدة خلال حملة تفتيشية مفاجئة على مدينة العاشر من رمضان، ذلك ضمن جهودها لشن حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع وثلاجات حفظ المواد الأغذية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والأشتراطات الصحية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وفى هذا الإطار قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجى بحملة تفتيشية على مدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن ضبط خضروات وفاكهة وعصائر فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الأدمى داخل ثلاجة لحفظ الفواكة والخضروات، تعمل بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية الـ ٦ بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بسبب قطع التبريد عن الثلاجة لساعات طويلة، مما أدى إلى إفساد المضبوطات، وعدم صلاحيتها، حيث تم التحفظ على 27 طن و500 كيلو فواكة وخضروات فاسدة، وتم تحرير محضر ضد صاحب الثلاجة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لصدور قرار بإعدام المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين