ضبط زوجان ينصبان على راغبى السفر للخارج بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبى السفر للعمل خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "محكوم عليه فى 4 قضايا تبديد" وزوجته "عاملة بإحدى المستشفيات" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وإنتحال الأول صفة طبيب ولديه سلسلة مطاعم بتلك الدولة ويرغب فى استقدام عمالة مصرية للعمل ومقابلة ضحاياه بمقر شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ويطلب منهم إجراء كشف طبى بالمستشفى التى تعمل بها زوجته بمعرفتها التى تنتحل صفة طبيبة وأنها ستتولى إحضار نتيجة الكشف مقابل حصولها على مبلغ 3450 جنيه من كلٍ منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجيزة وبرفقتهما اثنين من الضحايا، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى.