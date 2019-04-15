ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملات أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مركز شرطة منشأة القناطر حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 3 أسلحة نارية، و20 قضية مخدرات، بالإضافة إلى ضبط 3 متهمين هاربين من المراقبة و5 مسجلين خطر.

كما أسفرت حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء محافظة الجيزة، عن ضبط 29 متهما بحوزتهم 1985 جرام حشيش، و456 قرص مخدر، و935 جرام إستروكس، و75 جرام هيروين.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.