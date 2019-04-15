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الإثنين، 15 أبريل 2019 02:49 م
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صور.. نمر يتنبأ بفوز الممثل فلاديمير زيلينسكى بالانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:13 م
صور.. نمر يتنبأ بفوز الممثل فلاديمير زيلينسكى بالانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا نمر يتنبأ بفوز فلاديمير زيلينسكى بالانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تنبأ نمر فى أوكرانيا، بفوز الممثل الكوميدى فلاديمير زيلينسكى فى الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا ،وأكد مرشح الرئاسة الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى البلاد كانت شفافة ونزيهة.

وقال زيلينسكي -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية" : إن" الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد كانت شفافة ونزيهة وهذا ما أكده جميع المراقبين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".

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وأجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوم الأحد 31 مارس، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، لم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز من الجولة الأولى التي تصدرها فلاديمير زيلينسكي.

وسيخوض زيلينسكى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع خصمه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، في 21 أبريل الجارى.

 
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