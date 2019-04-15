صور.. نقابة الصيادلة تذبح عجل احتفالا بحكم رفض وقف الانتخابات

وقال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة لـ "اليوم السابع " ، أنه تم شراء العجل علي نفقة الدكتور محمد عصمت ، الأمين العام للنقابة، الشخصية، وذلك لما وصفه بـ "فك النحس"، وإجراء انتخابات النقابة صباح غدا الثلاثاء.

كما أكد الدكتور محمد عصمت أمين عام نقابة الصيادلة، أن الذبح يأتي احتفالا بانتهاء كافة القضايا المرفوعة علي النقابة، وإجراء الانتخابات غدا، الأمر الذى سيمكن النقابة من استعادة استقرار أعمالها، والاهتمام بمشاكل أعضائها، خاصة أن انتخابات غدا تمثل رغبة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أصحاب السلطة العليا بها.

وكانت النقابة العامة للصيادلة، قالت إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة فحص الطعون"، قضت بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، برفض وقف انتخابات نقابة الصيادلة، المقرر اجراؤها غداً الثلاثاء، كما قضت المحكمة ، بالاستمرار فى حكم وقف تعيين الحارس القضائى للنقابة وإحالة الدعاوى للمفوضين لإعداد تقرير وعرضه بجلسة 6 مايو المقبل، كما رفضت المحكمة بجلسة اليوم تداخل الحارس القضائى فى الدعوى.













شهدت النقابة العامة للصيادلة، بمقر اتحاد المهن الطبية، اليوم الاثنين ، ذبح عجل، احتفالا بالأحكام القضائية الصادرة برفض وقف إجراء انتخابات التجديد النصفى، ووقف فرض الحراسة .