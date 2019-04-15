صور.. فانوس محمد صلاح الخشب يتفوق على الصينى بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

أيام قليلة ويهل شهر رمضان المبارك وتبدأ طقوسه وعاداته السنوية وأهمها فانوس رمضان الذى يقبل على شرائه الأطفال والكبار بأحجامه المختلفة، وفى محافظة الإسكندرية هناك استعدادات خاصة بالأسواق وتحديدا بمنطقة سوق المنشية أكبر أسواق المحافظة التى يوجد بها أكبر محلات الهدايا بدأت فى وضع الفوانيس بأشكالها وأحجامها المختلفة. ورصد "اليوم السابع" أشكال وأحجام الفوانيس والأكثر إقبالا بين المواطنين فى رمضان 2019.

ويقول مصطفى زيد، صاحب محلات بيع هدايا بسوق المنشية، إنه أكثر الأنواع إقبالا بين المواطنين هو الفانوس المصنوع من الخشب، وهو موضة للعام الثانى على التوالى، وارتفع الإقبال عليه نظرا لنجاحه العام الماضى وزيادة الطلبات عليه من المواطنين.

وأضاف أن الفانوس الخشبى هو مصنوع بأياد مصرية، فهو من إنتاج ورش بمنطقة العامرية يبدأ سعر الفانوس من 15 جنيها للحجم الصغير حتى 150 جنيها للأحجام الكبيرة، موضحا انه من الممكن صناعته بأحجام مخصصة فى حالة طلب حجم معين وهو يستخدم فى تزيين الشوارع أو الفيلل أو الكافيهات.

وأشار إلى أنه لزيادة الإقبال عليه تم وضع صورة محمد صلاح عليه لذلك ارتفعت مبيعاته فى العام الماضى وظلت للعام الحالى، مؤكداً أن الفوانيس التقليدية مثل الفوانيس النحاسية التى يتم إضاءتها بشمعة انخفض الإقبال عليها بعد ارتفاعها منذ 3 سنوات، وذلك بسبب صناعة الفوانيس الخشبية التى تعتبر فى نفس مستوى سعر الفوانيس النحاسية ولكنها أفضل وأكثر أماناً على الأطفال وأولياء الأمور يفضلونها لأمانها.

بينما قال حسين المشوادى، تاجر، أنه بسبب وقف الاستيراد خلال السنوات السابقة تسبب فى تشغيل العديد من المصانع والورش لابتكار الأشكال الجديدة ومنها بدء إنتاج الأشكال المعتادة قديما مثل الأنواع المصنوعة من النحاس والحديد والتى يتم إضاءتها بواسطة شمعة، وارتفعت المبيعات فيها خاصة أن الأجيال الجديدة لم تشاهدها من قبل بسبب وجود الأشكال الكارتونية.

وأضاف أن هناك أنواعا كانت فى المخازن منذ سنوات من الاشكال المعتادة للجمهور، ولكن انخفض الإقبال عليها ليس كما كان فى السابق، بسبب ظهور الفوانيس الخشبية والنحاسية، وأسعارها منخفضة عن هذه الأنواع والتى يبدأ سعرها من 50 جنيها حتى 300 جنيه، وهو سعر مبالغ فيه للمواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار.

بينما قال أحد المواطنين إن الأطفال يقبلون على شراء الفوانيس التى عليها صورة نجم الكرة محمد صلاح فهم يعتبرونه قدوة لهم، وأضاف أن هذه الأنواع آمنة على الأطفال خاصة أنه لا تحتوى على خامات حادة أو إضاءة بالشمع، حيث يستخدمها الطفل بشكل آمن أثناء لعبه، وعن أسعار الفوانيس الخشبية قال إنها فى متناول الجميع وأسعارها متوسطة مقارنة بالأنواع الأخرى.































