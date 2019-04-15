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الإثنين، 15 أبريل 2019 10:47 م
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صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى محافظة الغربية

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:56 م
صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى محافظة الغربية سقوط أمطار بالغربية
الغربية - مصطفى عادل
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تعرضت محافظة الغربية، مساء اليوم، الاثنين، إلى سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة، أدت إلى غرق الشوارع بالمياه وتجمع مياه الأمطار أسفل الكباري والانفاق بالمحلة وطنطا وكفر الزيات.
 
ورفعت المحافظة حاله الطوارئ بمجالس المدن والأحياء، لشفط مياه الأمطار من الشوارع، لمنع تكدس السيارات وتسيير حركه المرور.
 
وتسببت الأمطار فى انقطاع الكهرباء عن بعض القرى، بسبب سقوط أسلاك الكهرباء، وتم اخطار شركه كهرباء جنوب الدلتا لاصلاح الأعطال وإعاده توصيل التيار الكهربي.
 
 
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