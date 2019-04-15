صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا

الكويت(أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه أمس الأحد مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، حول دعم القاهرة لجهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان (السيسى لحفتر: ندعم جهود مكافحة الإرهاب لتحقيق الأمن بليبيا)، أن الرئيس السيسى أكد للمشير حفتر، دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبى فى كافة الأراضى الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى والمشير حفتر، بحثا أيضا خلال اللقاء الذى عقد بقصر الاتحادية، تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

من جانبها، أوضحت صحيفة "السياسة" تحت عنوان (السيسى يؤكد لحفتر دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا)، أن الرئيس السيسى أكد للمشير حفتر، حرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا، وكذلك دعمها لإجراءات البدء فى إعمار ليبيا، والنهوض بها فى مختلف المجالات، تلبية لطموحات الشعب الليبي.

بدورها، ذكرت صحيفة "القبس" تحت عنوان (السيسى لحفتر: ندعم مكافحة الإرهاب)، أن الرئيس السيسي، بحث فى القاهرة مع المشير خليفة حفتر، مستجدات وتطورات الأوضاع فى ليبيا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أكد دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبى.

ولفتت "القبس" إلى أن ليبيا تشهد منذ عام 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق فى طرابلس، المعترف بها دوليا، والتى يرأسها فايز السراج، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد فى مدينة طبرق، والذى عقد أول أمس السبت، أولى جلساته فى موقعه الجديد فى بنغازي.

وقالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان (السيسى يؤكد لحفتر دعم مصر لمواجهة الميليشيات فى ليبيا)، إن مباحثات الرئيس السيسي، وقائد الجيش الوطنى الليبي، تناولت تطورات الوضع فى ليبيا، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن الدولة الجارة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء، حرص مصر على دعم جهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا.