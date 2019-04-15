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شاهد.."مباشر قطر" تكشف خيانة نظام الدوحة للأمن القومى العربى

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:01 ص
شاهد.."مباشر قطر" تكشف خيانة نظام الدوحة للأمن القومى العربى تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هناك موقف جديد يؤكد خيانة تنظيم الحمدين للأمن القومى العربي، بعدما اصطف النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد إلى جانب ملالى إيران، لتتعالى صيحاته رفضا لقرار الإدارة الأمريكية الخاص بإدراج الحرس الثورى الإيرانى على قائمة تنظيمات الإرهاب الأمريكية.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن القرار الأمريكى كشف موقف الحمدين الذى بات اليوم أقرب إلى إيران، عن الأشقاء العرب، ليتأكد إلى دول العالم أن القرار الذى اتخذه الرباعى العربى بمقاطعة تنظيم الحمدين، كان صحيحا، بعد ثبوت تورط نظام تميم بن حمد فى دعم الجماعات الإرهابية، والميليشيات المسلحة.

وتابع التقرير :"الدفاع القطرى عن إدراج الحرس الثورى الإيرانى على قائمة الإرهاب الأمريكية، يؤكد أن الحمدين يعيش أوضاعا كارثية اليوم، بعدما فقد ورقة الحرس الثورى التى كان يراهن عليها النظام القطرى فى ترتيبات الأمن الخاصة بمونديال 2022".


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مباشر قطر

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