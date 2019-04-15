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الإثنين، 15 أبريل 2019 12:59 م
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شاهد فى دقيقة.. أهم حقول الغاز المصرية بالبحر المتوسط

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أهم حقول الغاز المصرية بالبحر المتوسط حقل ظهر
كتبت ــ مروة الغول
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أصبحت مصر شريكا أساسيا فى التحول العالمى بخريطة الطاقة، وذلك بعد الاكتشافات الغازية التى حققتها، ويأتى على رأسها حقل ظهر العملاق، ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى نحو 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا..

  

ظهر

احتياطيات 30 تريليون قدم مكعب غاز   .

استثمارات  12 مليار دولار

إنتاج 2.3 مليار قدم مكعب غاز يومياً .

3  مليارات قدم مكعب غاز يوميا نهاية 2019 .

  

شمال الإسكندرية

احتياطيات  5 تريليونات قدم مكعب غاز

استثمارات 9 مليارات دولار.

700 مليون قدم مكعب غاز يوميا  إنتاج  المرحلة الأولى .

مخطط الوصول بالإنتاج لـ 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

 

أتول

احتياطيات 1.5 تريليون قدم مكعب غاز

استثمارات مليار دولار استثمارات للإنتاج المبكر.

إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا

 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً أكتوبر 2019 .

 

نيدوكو "

نورس"

الإنتاج لـ 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومى.

استثمارات 450 مليون دولار للمرحلتين .

إنتاج  1.2 مليار قدم مكعب غاز ديسمبر 2017.

الآبار المنتجة 15 بئراً فبراير 2019.


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