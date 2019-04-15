شاهد.. طابع بوسطة يخلد ثورة 23 يوليو يعود تصميمه لـ66 عاما

كتبت: هبة السيد

يضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من 2300 طابع، تغطى الفترة الزمنية من 1866 م حتى العصر الحالى، وتضم المجموعة أنواعا مختلفة من الطوابع مثل طوابع البريد العادى أو البريد الحكومى أو البريد الجوى أو الطوابع التذكارية والتى تغطى عدداً كبيراً من الأحداث الهامة فى تاريخ مصر والعالم العربى.

وتؤرخ أيضا الطوابع البريدية لمناسبات وطنية وأحداث تاريخية لمصر، وينشر "اليوم السابع" أول الطوابع التى تم طبعها بعد ثورة 23 يوليو كطابع بوسطة عادى تم تصميمه عام 1953، ويظهر فى الطابع لفلاح مصرى حاملاً الفأس وعلى وجهه علامات الحرية ويصل سعر الطابع 4 مليم.

وتعد الهيئة القومية للبريد من أعرق المؤسسات المصرية القديمة، حيث انتقلت ملكيتها من البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية فى 2 يناير عام 1865، بقرار من الخديوى إسماعيل بعدما قام بشرائها لشعوره بأهمية البوسطة الأوروبية آنذاك، بسبب انتشار المراسلات الحكومية وأيضا للأفراد، ويعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا وعيدا للبريد كل عام.