سفير الاتحاد الأوروبى بمصر: تخصيص 50 مليون يورو لبرنامجى الحوكمة والتنمية

كتب إسلام سعيد تصوير أحمد معروف

كشف أيفان سيركوس سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أنه يتم تنفيذ برنامجين فى مصر، بتمويل يصل لنحو 50 مليون يورو، وذلك فى عدد من الموضوعات الخاصة بالحوكمة والتنمية، والتوظيف التمويلى، ورفع المهارات ومنح دراسية للطلاب فى تخصصاتهم.

وأوضح سيركوس، خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الخامس للمسئولية المجتمعية للشركات، أنه تم فى مجال الملابس الجاهزة تقديم 400 منحة دراسية للأناث من الطالبات، كما تم توظيف 200 من الطلاب فى الشركات خلال ملتقى التوظيف، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بدعم مصر والشركات الإقليمية لتعزيز التنافسية، وذلك بهدف أسمى هو خلق وظائف فى مصر والمنطقة.

ولفت إلى أنه في يونيو 2017 تم الاتفاق بين مصر والاتحاد على تنفيذ مشروع للتنمية حتى 2020 فى المجال الاقتصادى وريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التدريب، فضلا عن البيئة التشريعية، وتحسين المهارات والتمويل والابتكار.

واوضح سيركوس أنه يتم العمل في كل هذه الموضوعات، ففى مجال الإصلاح التشريعى يقوم الاتحاد الأوروبى بتقديم الدعم لوزارة التجارة والصناعة فى مجال السياسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم دعم مصر فى تنمية البنية التحتية، كما يدعم القدرات فى مجال التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إلى الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع المؤسسات التمويلية يتم وضع برامج مصممة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكة استخدام الطاقة بكفاءة، ووضع العلامات التجارية والتركيز على التدريب ورفع المهارات، لافتا إلى أن المكون الثالث فى التعاون يتمثل فى الحصول الأفضل على التمويل، فالاتحاد يدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل خاص بالقطاع الخاص، وذلك فى منطقة محور قناة السويس، وذلك بمناسبة احتفال مصر بمرور 100 عام، لافتتاح قناة السويس.