سحر نصر لـCNN: إجراءات الحكومة الإصلاحية تتم عبر الحوار مع مختلف القطاعات

كتب - بيشوى رمزى

أعربت وزيرة الاستثمار سحر نصر عن حرص الحكومة المصرية الشديد على تعميق العلاقات مع الدول الأفريقية، وتعميق الروابط الاقتصادية والاستثمارية فى المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لشبكة "سى أن إن" الإخبارية، أن الحكومة المصرية حرصت على عرض ما اتخذته من خطوات فى السنوات الماضية، موضحة أن الإجراءات التى تم اتخاذها قد تمت بناء على حوارات تمت مختلف القطاعات، سواء المواطنين، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدنى أو المحافظات.

وأوضحت "عقدنا جلسات حوارية مع البرلمانيين. فعلى سبيل المثال لدينا قانون الاستثمار والذى تم التصديق عليه منذ عام، ولكننا مازلنا نقوم بحوارات لمعرفة وجهات النظر المختلفة سواء من البرلمان أو المستثمرين، وإدراك التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر، ووضعها فى الاعتبار فى المستقبل."

وأوضحت أن هناك حرصا من جانب الحكومة على التعاطى مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، ولكن فى الوقت نفسه تسعى إلى التجاوب مع متطلبات المصريين فى الداخل.