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رئيس وزراء العراق: نركز على تطوير الاقتصاد بعد انتصارنا على الإرهاب

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:02 م
رئيس وزراء العراق: نركز على تطوير الاقتصاد بعد انتصارنا على الإرهاب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم،الاثنين، أن حكومته تركز على تطوير الاقتصاد والتجارة والاستثمار بعد تحقيق الانتصار على العناصر الإرهابية داخل البلاد.

 

وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن رئيس الوزراء استقبل وزیر التجارة الدولیة البريطاني ليام فوكس.

 

وشدد عبد المهدي، خلال اللقاء، على أن الحكومة العراقية تركز على تطوير الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاعات الحيوية الأخرى بعد تحقيق الانتصار على الإرهاب، وفتح الشوارع والطرق ورفع الحواجز التي كشفت عن وجه جديد للعاصمة العراقية بغداد، مشيرًا إلى أن استقرار العراق يمنح فرصة أكبر للاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الاقتصاد والشركات المتوسطة والصغيرة وقطاع الزراعة الذي يشهد مضاعفة الإنتاج الزراعي بسبب الوفرة المائية.

 

من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن ارتياحه لما "يشهده العراق من استقرار أمني واجتماعي لمسه خلال زيارته للعراق بشكل واضح وكبير"، مجددًا رغبة بلاده في "تعزيز علاقاتها مع العراق وزيادة الاستثمارات بشكل أكبر".

 


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