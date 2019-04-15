video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس مصلحة الضرائب:لا زيادات فى سعر الضريبة ونلتزم بالنسب المقررة قانونًا

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:02 م
رئيس مصلحة الضرائب:لا زيادات فى سعر الضريبة ونلتزم بالنسب المقررة قانونًا عبدالعظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال عبدالعظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب، إن  الضرائب حق الدولة على المواطنين، وتعود عليه فى صورة خدمات، موضحاً أن الخدمات التى تقدمها الدولة من تعليم ومن صحة وخلافه هى حق للمواطن لكن على المواطن أيضا أى يؤدى حق الدولة من ضرائب والتزامات،  لأنها فى النهاية ستعود على المواطن فى شكل تطوير للخدمات المقدمة.

 

وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الضرائب تمثل نحو 75% من الموازنة العامة للدولة ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة لهذا العام،:"نحن جهة تنفيذية للقوانين التى يتم تشريعها بمجلس النواب ونلتزم بالنسب المقررة قانونًا".

 

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أنه لا زيادة في سعر الضريبة على المواطنين والمستثمرين، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على التخفيف على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم، وتابع:"تقديم الإقرارات الكترونيا تسهيلا من الدولة للممولين بدلا من التزاحم في المأموريات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس سعد الصغير سنة وإلزامه بسداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب

"خطة البرلمان" توصى بدعم مصلحة الضرائب بالعمالة الفنية والإدارية اللازمة

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية ببورسعيد

اخبار الضرائب

رئيس مصلحة الضرائب

اخبار مصر

الاستثمار

البنية التحتية

سى بى سى

هنا العاصمة




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة