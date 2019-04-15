رئيس مصلحة الضرائب:لا زيادات فى سعر الضريبة ونلتزم بالنسب المقررة قانونًا

كتب أيمن رمضان

قال عبدالعظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب حق الدولة على المواطنين، وتعود عليه فى صورة خدمات، موضحاً أن الخدمات التى تقدمها الدولة من تعليم ومن صحة وخلافه هى حق للمواطن لكن على المواطن أيضا أى يؤدى حق الدولة من ضرائب والتزامات، لأنها فى النهاية ستعود على المواطن فى شكل تطوير للخدمات المقدمة.

وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الضرائب تمثل نحو 75% من الموازنة العامة للدولة ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة لهذا العام،:"نحن جهة تنفيذية للقوانين التى يتم تشريعها بمجلس النواب ونلتزم بالنسب المقررة قانونًا".

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أنه لا زيادة في سعر الضريبة على المواطنين والمستثمرين، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على التخفيف على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم، وتابع:"تقديم الإقرارات الكترونيا تسهيلا من الدولة للممولين بدلا من التزاحم في المأموريات".