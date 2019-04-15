رئيس شعبة البقوليات: انخفاض سعر كيلو الفول للمستهلكين بنسبة 30 %

كتب إسلام سعيد

كشف عبور فرج نائب رئيس شعبة البقوليات فى الغرفة التجارية، انخفاض أسعار البقوليات، الفول والعدس والفاصوليا، بنسب متفاوتة خلال الفترة الحالية قياسا على الثلاثة أشهر الماضية والتى كانت الأسعار فيها مرتفعة خاصة الفول.

وحول نسب التراجع قال فرج لـ"اليوم السابع"، إن سعر كيلو الفول للمستهلكين، تراجع بنسبة قاربت على الـ30 %، حيث انخفض سعر كيلو الفول من 36 جنيها إلى 24 جنيها، نتيجة بدء ظهور المحصول الجديد فى الأسواق، لافتا إلى أن سعر كيلو الفول المستورد تراجع من 24 جنيها إلى 18- 20 جنيها فى الأسواق حاليا.

وبشأن الكميات المتاحة من الفول استعدادا لشهر رمضان، أعلن عبور فرج، أنه تم استيراد شحنات فول بكميات كبيرة جدا استعدادا لشهر رمضان، لافتا إلى أنه بدءا من العام الجارى تم التعاقد على شحنات كثيرة الأمر الذى يجعل المخزون الاستراتيجى فى رمضان يفوق الاحتياجات بمراحل.

يذكر أن معارض أهلا رمضان التى تقيمها وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، ستبدأ اعتبارا من يوم 20 أبريل وحتى 4 مايو المقبل، على أن يتم توفير كافة السلع الأساسية بأسعار تقل نحو 20 – 25% عن أسعار السوق، وتوفير الكميات من جميع الأصناف من أرز وسكر ومكرونة ودقيق وبقوليات بأنواعها وزيت وسمن وشاى.