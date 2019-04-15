رئيس الوزراء الإثيوبى يلتقى إيفانكا ترامب

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استقبل رئيس الوزراء الإثيوبى الدكتور أبى أحمد فى مكتبه اليوم الإثنين إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبير مستشاريه.

وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطرقا إلى مبادرة التنمية والازدهار العالمى للمرأة التى تهدف إلى التعزيز والتمكين الاقتصادى للمرأة على الصعيد العالمي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

يُشار إلى أن إيفانكا التقت فى وقت سابق مع الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودى فى القصر الرئاسى لمناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة.

وفى سياق آخر، وضعت إيفانكا ترامب إكليلا من الزهور تكريما لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة فى كنيسة الثالوث المقدس، وأعربت عن تعاطفها التام مع أسر الضحايا.

ووصلت إيفانكا ترامب أمس الأحد إلى أديس أبابا كجزء من جولتها التى تستغرق أربعة أيام إلى إفريقيا ضمن برنامج الترويج لمبادرة ترعاها الحكومة الأمريكية التى تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن فى الوظائف المختلفة.