video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الاكوادور: أسانج كان "يضرب" الموظفين فى سفارتنا بلندن ويزعج الحراس

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:41 م
رئيس الاكوادور: أسانج كان "يضرب" الموظفين فى سفارتنا بلندن ويزعج الحراس جوليان أسانج - مؤسس "ويكيليكس"
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، "ضرب" الموظفين في السفارة الإكوادورية فى لندن خلال إقامته لمدة سبع سنوات وتجسس على مضيفيه.
 
وقال الرئيس الإكوادوري ، لينين مورينو ، في مقابلة إن أسانج "أزعج الحراس وهددهم ؛ [و] ضرب موظفي السفارة وإساءة معاملتهم " ، مضيفا ، أن مؤسس ويكيليكس انتهك "قائمة قواعد السلوك" التي تضمنت اختراق "جهاز الأمن للسفارة. . . وضع كاميرا أمنية وجهاز إلكتروني غير مصرح به ؛ وأحضر حقائب وصناديق مغلقة غير مصرح بها ؛ ولم يراع السلوك الصحي الذي استمر أثناء إقامته ".
 

وأخرجت شرطة لندن أسانج ، من السفارة يوم الخميس بعد الغاء حق اللجوء الذى استمر لسبع سنوات، وهو ما يمهد الطريق لتسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب دوره فى واحدة من أكبر عمليات التسريبات على الإطلاق للمعلومات السرية.

وانهارت علاقة أسانج  ، مع مضيفيه بعدما اتهمته الإكوادور بتسريب معلومات عن حياة مورينو الشخصية ، الذى أنكر أنه تصرف بدافع انتقامى من الطريقة التى تم بها تسريب الوثائق المتعلقة بأسرته. وقال إنه يأسف لأن " أسانج " استخدم السفارة للتدخل فى ديمقراطيات الدول الأخرى.

وقال مورينو لصحيفة الجارديان عبر البريد الإلكترونى "أى محاولة لزعزعة الاستقرار هى عمل يستحق التنديد بالنسبة للإكوادور، لأننا أمة ذات سيادة ونحترم سياسات كل دولة".

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وقفة لدعم جوليان أسأنج أمام السجن المحتجز به فى الإكوادور

صحيفة إسبانية تنشر فيديو لـ"أسانج" داخل سفارة الإكوادور فى لندن

اخبار العالم

جوليان اسانج

الاكوادور

رئيس الاكوادور

ويكيليكس




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة