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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:13 م
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حملة ترامب تجمع أكثر من 30 مليون دولار تبرعات خلال الربع الأول من 2019

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:11 م
حملة ترامب تجمع أكثر من 30 مليون دولار تبرعات خلال الربع الأول من 2019 الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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جمعت حملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لانتخابات الرئاسة 2020، أكثر من 30 مليون دولار فى الربع الأول من 2019، وهو ما يعادل حجم التبرعات التى جمعها اثنين من كبار منافسيه الديمقراطيين خلال الفترة نفسها.

 

وقالت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، إن حجم التبرعات التى جمعتها حملة ترامب فى الربع الأول لها يؤكد تصدره المالى الهائل فى الساحة المزدحمة بالمتنافسين الديمقراطيين، الذين يصل عددهم إلى 18، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2020.

 

وقال تيم مورتو، مدير الاتصالات بالحملة ، لشبكة CNN، إن حملة ترامب لإعادة انتخابه فى 2020 لديها الآن مبلغ 40.8 مليون دولار. يعتلى السناتور عن ولاية فيرمونت، بيرنى ساندرز، حملات الديمقراطيين لجمع التبرعات بمبلغ 18.2 مليون دولار والتى تم جمعها خلال فترة أقصر من ترامب. وفى المرتبة الثانية تأتى السناتور عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، بمبلغ 12 مليون دولار.

 

 


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