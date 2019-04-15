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حبس سعد الصغير سنة وإلزامه بسداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:31 م
حبس سعد الصغير سنة وإلزامه بسداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب الفنان سعد الصغير-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 ألف جنيه للضرائب.
 
كانت المحكمة قد قضت فى 8 أكتوبر 2018 بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.
 
وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات " القاهرة والنَّاس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكى للإنتاج الفنى"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.
 
 
 

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