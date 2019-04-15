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جيريمى هنت: بريطانيا عازمة على تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:28 ص
جيريمى هنت: بريطانيا عازمة على تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق جيريمى هنت
طوكيو(رويترز)
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أكد وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية عازمة على تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

وقال هنت لآبى فى مقر إقامته فى طوكيو "نحن نعلم جيدا أن اليابان لديها الكثير من الاستثمارات التى يعمل فيها مئات الآلاف من الموظفين فى بريطانيا. نريد للتعاون القوى أن يستمر".

واليابان واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب فى بريطانيا إذ تصنع السيارات ومنتجات أخرى فى الدولة التى اعتبرتها بوابة للسوق الأوروبية الأوسع نطاقا.

وأثار قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبى مخاوف فى لندن من أن الشركات اليابانية ستنقل عملياتها إلى دول أخرى إذا توقفت ترتيبات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع باقى دول الاتحاد الأوروبى.

 


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