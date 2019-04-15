تنمية المشروعات بالإسماعيلية: مولنا 550 مشروعا بـ13.5 مليون جنيه فى يناير وفبراير

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال، محمد عبد الشافى درغام، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، إن جهاز المشروعات، نجح خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى فى تمويل 550 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بإجمالى 13.5 مليون جنيه، حققت 786 فرصة عمل.

وأضاف، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جهاز المشروعات قدم تمويل منحة لمحافظة الإسماعيليه بمبلغ 550 ألف جنيه لتطوير شبكة مياه الشرب بقرية هاويس سرابيوم فى مركز ومدينة فايد.

وأكد "درغام"، أنه عقب حصول الشاب على التمويل، بيتم عمل متابعة خلال أول 90 يوما من حصوله على التمويل للتأكد من استخدامه التمويل فى النشاط وبعد ذلك يوجد متابعة سنويًا للمشروع، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات شهادة قوية للجهاز.