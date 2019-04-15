تموين الإسكندرية: تجهيز 4 صوامع لاستقبال توريدات محصول القمح

جاء ذلك لمناقشة ضوابط تداول وتوريد الاقماح المحلية لموسم 2019 والذى بدأ 15 إبريل الحارى ، حيث تم عرض المساحات المزرعة من القمح بمحافظة الأسكندرية هذا العام والتى تقدر69257 فدان بمناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة كما تم تحديد أدوار الجهات المنوطة باجراءات التوريد حيث ستكون تشكيل لجان الاستلام مكونة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب من الشركة المسوق و مندوب من جمعية القبانية ، كما تم استعراض بيان الصوامع وأماكن التخزين وسعات التخزين هذا الموسم والتى تتمثل فى صومعة برج العرب بسعة 90000 طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60000 طن ، صومعة العامرية بسعة 60000 طن ، صومعة الصبحية بسعة 60000 طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45000 طن باجمالى 90000 طن وهناجر الأرض الزراعية بسعة 3000 طن قمح معبأ فى أجولة ، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.