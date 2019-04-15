تراجع واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 12% فى مارس

رويترز

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم، الاثنين، تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيرانى 12% فى مارس، مقارنة بها قبل عام لكنها تظل الأعلى منذ استئناف شراء الخام من إيران فى يناير.

وبحسب الأرقام، استوردت كوريا الجنوبية، وهى من أكبر عملاء إيران فى آسيا، 1.2 مليون طن من الخام من إيران فى مارس بما يعادل 284ألفا و639 برميلا يوميا، مقارنة مع 1.37 مليون طن قبل عام، ينطوى ذلك على زيادة 23% من فبراير، ويتجاوز خمسة أمثال مستوى يناير مع تسارع المشتريات.

وفى الأشهر الثلاثة الأولى، انخفضت الورادات 29.8% إلى 2.4 مليون طن أو 196 ألفا و303 براميل يوميا، مقارنة مع 3.45 مليون طن فى الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات.

كوريا الجنوبية واحدة من ثمانى دول حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية فى نوفمبر ويمكنها شراء ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط من إيران، معظمها من المكثفات وهى نوع من الخام الخفيف جدا.