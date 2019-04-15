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تجديد حبس تاجر مخدرات فى المنوفية ضبط بحوزته 43 قطعة حشيش

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:25 م
تجديد حبس تاجر مخدرات فى المنوفية ضبط بحوزته 43 قطعة حشيش حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس تاجر مخدرات بدائرة مركز منوف وشهرته "شديد" ضبط وبحوزته 43 قطعة حشيش وسلاح نارى وذلك قبل ترويجهم المواد المخدرة على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تعدد البلاغات إلى قيام محمد مبروك وشهرته "شديد" بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز منوف.

 

على الفور، قرر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد طارق رصاص مفتش المباحث، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد السطوحى، محمود رمضان، أحمد طلعت، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبريين السريين، وتم ضبط المتهم وبحوزته 43 قطعة حشيش وسلاح نارى، وذلك قبل ترويجهم المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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