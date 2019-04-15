بلاغ للنائب العام يطالب بالتحفظ على شركة حراسات خاصة تابعة للإخوان الإرهابية

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5808 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد أحمد عمر عبد الستار عبد المعز القيادى الإخوانى البارز والمالك الفعلى لشركة سفتى 5 للحراسات الأمنية والمدعو شندى يحي شندى الرئيس الصورى للشركة سالفة الذكر.

ونص محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام، أن شركة سفتى 5 تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأنها أحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتى صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وأن أحمد عبد المعز تحايل على القانون واتفق مع أحد الأشخاص ويدعى شندى يحي شندى ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم أحمد عبد المعز بإدارتها فعليا.

وأضاف محمود فى بلاغه، أن تلك الشركة الإخوانية أغلب موظفيها منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين فى تجمع رابعة والنهضة الإرهابى وأن خطورة الشركة تتمثل فى كونها تمتلك أسلحة نارية مرخصة وأجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومى ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الداخلى للبلاد لوجود قيادات إرهابية إخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج وأغلبهم مقيمين فى قطر.

وذكر محمود، أن تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهة من قيادات الإخوان فى قطر وأنها تجرى أيضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون أى رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تلك الشركة والتى تديرها القيادات الإخوانية الإرهابية تورطت فى تمويل بعض العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر وهو ما ستكشف عنه تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاطتها المشبوهة، وتابع محمود أن تلك الشركة تقوم بتأمين أماكن هامة وحيوية فى بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من المالك الفعلى أحمد عمر عبد الستار عبد المعز والمالك الصورى شندى يحي شندى، ووضع اسم كلاهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهه إليهم فى هذا البلاغ، وطلب إجراء تحقيقات موسعة حول كيفية تحصل الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهة التى قامت بها شركة سفتى 5 من تاريخ إنشائها حتى الآن، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات وأموال الشركة فورا، وإحالة المقدم ضدهم البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة.