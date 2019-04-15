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بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:30 ص
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة طقس -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تقدم الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، للسائقين العديد من الوصايا والتعليمات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين للوقاية من المخاطر التى تسببها الرياح المثيرة للأتربة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بهبوبها .

وتشمل قائمة النصائح والإرشادات ما يلى:

- السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم 

-عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

-عدم السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة

-تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى

-عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق

-منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية

-استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية

-التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة

 


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