ايتيدا: فتح باب التقدم لمنحة "مبرمجى المستقبل" للصف الأول الثانوى

كتبت- هبة السيد



أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التسجيل بمنحة "مبرمجى المستقبل" لطلاب الصف الأول الثانوى من المدارس الحكومية فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك حتى نهاية شهر مايو القادم.

يعد برنامج "مبرمجي المستقبل-Next Coders" هو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" ويستهدف طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجةLearn to Code" وبشهادة معتمدة من منصة "يوداسيتي" العالمية.

يأتى هذا البرنامج انطلاقاً من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دمج تكنولوجيا المعلومات وعلوم وأساسيات البرمجة في مختلف المراحل التعليمية، بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة تطورات العصر، وبناء جيل مسلح بالمهارات المستقبلية التى يتطلبها سوق العمل ومؤهل للعمل بالمسارات الوظيفية الحديثة فى مجال البرمجيات، ليكونوا نواة لرواد تكنولوجيا المستقبل من المبرمجين المؤهلين.

تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تدريب عدد 1200 طالب في الصف الأول الثانوي من إجمالي 5000 طالب تستهدفهم المبادرة من المدارس الحكومية خلال السنة الدراسية 2018-2019 حيث يحصل الطالب على المنحة لمدة 3 أشهر من خلال محتوى متكامل متوفر على منصة يوداسيتي للتعلم الإلكتروني.

كما يمنح البرنامج شهادة دولية عند إتمام المسار التدريبي بنجاح، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 1000 جنيه لكل طالب وفرص للفوز بجوائز مسابقة دوري البرمجة على مستوى المحافظات والأقاليم.

ويتضمن المسار التدريبي للمنحة، والذي يستمر لمدة 160 ساعة بمعدل 13 ساعة تدريبية مطلوبة أسبوعيا لمدة 3 أشهر، تعلم لغات تصميم المواقع الإلكترونية ومنهم HTML، وCSS وكذلك تعلم لغة البرمجة Python، بالإضافة إلى تعلم منهجية Object Oriented Programming من خلال لغةPython.

كما تتضمن المنحة التدريبية التعرف على مجالات البرمجة المختلفة من خلال محتوى تدريبي مكون من فيديوهات ومشاريع يتم مراجعتها من قبل مراجعي منصة يوداسيتي.وتتيح المنحة منتدى للطلاب على مستوى العالم للاستفادة من الخبرات المختلفة وإمكانية إجراء اجتماع بين المتدرب ومراجع منصة يوداسيتي في بداية فترة المسار التدريبي.

وحددت الهيئة عدداً من شروط الالتحاق والتسجيل بالمنحة ومن ضمنها أن يكون الطالب قد التحق في سبتمبر 2018 بالصف الأول الثانوي، مع تميز دراسي في الرياضيات (حد أدني 80% من الدرجات)، وفي اللغة الإنجليزية (حد أدني 75% من الدرجات)، في حين سيتعهد ولي أمر الطالب بسداد مبلغ 1000 جنيه في حالة عدم إتمام المسار التدريبي في موعده المحدد.