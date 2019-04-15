الهند تتهم الجيش الباكستانى بانتهاك وقف إطلاق النار بإقليم كشمير

نيودلهى(أ ش أ)

أفاد مسئول بالجيش الهندى بأن القوات الباكستانية أطلقت اليوم الاثنين، القذائف والنيران بطول خط المراقبة الفاصل بين شطرى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة (إنديا تى فى) الهندية عن المسئول الهندى قوله "إن الجيش الباكستانى انتهك وقف إطلاق النار، وأطلق النيران على قطاع (ناوشيرا)، فيما قام الجيش الهندى بالرد باطلاق النار".

يذكر أن العلاقات بين البلدين المتوترة فعليا شهدت تصعيدا عقب تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان.. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد، والتى نفت أى دور لها فى الهجوم.