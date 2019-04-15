النيابة بقضية "التلاعب بالبورصة": تقرير اللجنة الفنية مشوه.. والديب: معندهمش طيارة خاصة ولا مليارات

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة الغد الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، وأوضحت النيابة، أن ما قررته اللجنة الفنية بوجود بطلان فى إجراءات الدعوى الجنائية للمتهمين، خطأ، لأن هناك جريمة أعظم وهى جريمة التربح.

وأشارت النيابة، إلى أنه من الناحية الفنية فقد أخفت اللجنة الفنية العديد من الوقائع، مؤكدة أن تقرير اللجنة مشوه ومبتور وخالى من الشفافية.

وطلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهيمن، وعدم الإلتفات لتقرير اللجنة الفنية وعدم التعويل عليه فى حكمهم التاريخى الذى سيسجل فى صفحات التاريخ.