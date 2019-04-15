النائبة إلهان عمر: زيادة التهديدات المباشرة لحياتى بعد تغريدة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت النائبة الديمقراطية بالكونجرس الأمريكى إلهان عمر، إنها شهدت زيادة فى تهديدات القتل التى تلاحقها، وذلك بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب مقطع فيديو على حسابه بتويتر من خطاب ألقته الشهر الماضى، قالت فيه عن أحداث سبتمبر الإرهابية "بعض الناس قاموا بشيء ما"، وصاحبها بتعليق قال فيه: لن ننسى أبدا.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فأن عمر زعمت أن ترامب يشجع عنف المتطرفين اليمينيين، فيما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن يكون الرئيس قد حاول التحريض على العنف.

وقالت إلهان عمر فى بيان أصدرته مساء أمس الأحد، إنه منذ أن نشر الرئيس ترامب تغريدته مساء الجمعة، شهدت زيادة فى التهديدات المباشرة لحياتها، بعضها يشير مباشرة أو يرد على الفيديو الذى نشره ترامب. ووجهت عمر الشكر لشرطة الكابيتول والإف بى أى ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى لانتباههم لهذه التهديدات.

وكانت بيلوسى قد قالت إنها تحدثت مع شرطة الكونجرس وطلبت منهم إجراء تقييم أمنى لضمان سلامة النائبة الديمقراطية.

وأشارت بيلوسى إلى أنها (بعد تغريدة الرئيس) تحدثت مع مسئولى شرطة الكونجرس فى هذا الشأن، وطلبت العمل على سلامة النائبة وأفراد عائلتها والعاملين معها، لافتة إلى أن الشرطة ستبحث التهديدات المحتمل أن تواجهها النائبة.