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المرور: نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق السريعة بعد سقوط أمطار

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:55 ص
المرور: نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق السريعة بعد سقوط أمطار أمطار على الطرق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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جهزت اﻹدارة العامة للمرور، غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار مرة أخرى أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000
 

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