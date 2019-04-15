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المرور: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطرق لم تؤثر على حركة السيارات

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:27 م
المرور: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطرق لم تؤثر على حركة السيارات أمطار- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قالت اﻹدارة العامة للمرور، إن هناك متابعة للحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، حيث تلاحظ سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد آى معوقات مرورية على الطرق وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وأشارات الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم تزويد الطرق بسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي، وتم التنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية التنسيق ،مع غرفة عمليات الإدارة، وتهيب بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

كانت موجة من سوء اﻷحوال الجوية ضربت المحافظات، ونتج عنها سقوط أمطار فى الساعات اﻷولى من صباح اليوم الآثنين، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على كافة الطرق.

 

 


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