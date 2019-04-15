الغرفة التجارية بكفر الشيخ: الخروج للتصويت لصالح التعديلات الدستورية واجب وطنى

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت الغرفة التجارية، مؤتمراً جماهيراً حاشداً، لتأييد التعديلات الدستورية، بحضور الدكتور ماهر خوات عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، والمحاسب محمود مسعود، النائب الأول لمجلس إدارة الغرفة التجارية، وعلاء الوشاحى، النائب الثانى للغرفة التجارية، وأشرف صحصاح، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد كبير من أعضاء الغرفة وأهالى كفر الشيخ، وعدد من السيدات.

وتناول المحاضرون بالمؤتمر البنود التى سيتم تعديلها، وخاصة كوتة المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تناولوا الهدف من التعديلات من دعم المرأة وضمان تمثيلها فى البرلمان بنسبة كبيرة تقديرا لدورها فى الحياة السياسية بعدما أثبتت جدارتها فى المرحلة الهامة من عمر الوطن، بالإضافة لدعم الشباب، وضمان تواجدهم بقوة وأعداد كبيرة بالبرلمان، ولكى ينال رئيس الجمهورية الذى يتم إنتخابه فرصة كاملة للعمل على استقرار الدولة وتنفيذ الخطط التى تتبناها الدولة.

وأكد محمود مسعود، النائب الأول للغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن التجار وأعضاء الغرفة التجارية يؤيدون تأييداً كاملاً التعديلات الدستورية، وسيكونون أول من يدلون بأصواتهم أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف مسعود، أن الخروج للإدلاء بالأصوات لصالح التعديلات الدستورية واجب وطنى، مؤكداً أن الغرفة التجارية والتجار لديهم مؤشرات عن الجانب الاقتصادى منذ عام2011 ، و2012 وأيام حكم المعزول، حتى الآن فوجدنا هناك فرق كبير، وتقدم كبير فى الجانب الاقتصادى، يدل على النقلة النوعية والكبيرة التى لم نكن نتوقعها، فمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت المعجزات، ونحن داعمين للدولة واستقرارها وتقدمها، مشيراً إلى أن لدينا 100 ألف سجل تجارى، وعدد التجار بأسرهم كقوة فاعلة، ومن لهم حق التصويت 500 ألف، ولدينا قناعات بالتعديلات.

وتناول علاء الوشاحى النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، بالشرح البنود التى تم تعديلها وعددها 12 مادة، والمواد الجديدة الـ 8، والهدف من هذه التعديلات، مؤكداً أنه يؤيد كل المواد وخاصة المادة 102، والتى مكنت المرأة لما لها من مكانة كبيرة، ومؤثرة فى المجتمع، والمادة لا تميز المرأة ولكنها تمكنها وهذا ما نؤيدة بقوة.

وأكد أشرف صحصاح، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن مصر تنعم باستقرار وأمن وسلام كنا نفتقده، إضافة لإقامة مشروعات قومية عملاقة عددها 11 ألف مشروع، منهم مشروعين عملاقين بكفر الشيخ مثل مزرعة غليون السمكية ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، مشيراً إلى أن كلا من التجار والعاملين بقطاع السياحة مؤيدين للتعديلات الدستورية وسنتواجد بكثافة أمام وداخل اللجان، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لم يكتفوا بعقد مؤتمرات ولكن بالتواجد بين التجار والعاملين بقطاع السياحة لشرح مميزات التعديلات.



رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ بالمؤتمر الذى نظمته لتأييد التعديلات الدستورية



رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ بالمؤتمر الذى نظمته لتأييد التعديلات الدستورية



الحضور بمؤتمر التعديلات الدستورية الذى نظمته الغرفة التجارية



رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ بالمؤتمر الذى نظمته لتأييد التعديلات الدستورية



رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ بالمؤتمر الذى نظمته لتأييد التعديلات الدستوري

الحضور بمؤتمر التعديلات الدستورية الذى نظمته الغرفة التجارية

الحضور بمؤتمر التعديلات الدستورية الذى نظمته الغرفة التجارية

الحضور بمؤتمر التعديلات الدستورية الذى نظمته الغرفة التجارية