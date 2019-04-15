"العصار" يستقبل وزير الدفاع البرتغالى لبحث التعاون فى مجالات التصنيع

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جواو جوميز كرافينهو وزير الدفاع الوطنى البرتغالى، والوفد المرافق له بحضور مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بمصر، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربية والمدنية، وذلك بديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب البرتغالي في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة، وتم الإشارة إلى اللقاءات التي تم عقدها خلال الفترة الماضيـــة مع الجانب البرتغالي لمناقشة بعض موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من الشركات البرتغالية فى مختلف مجالات التصنيع ، كما تم استقبال أوريكو دياس وزير العولمة البرتغالى، وكذلك تم عقد لقاءات مع العديد من الشركات.

كما شهد اللقاء التأكيد خلال على أن التعاون بين البلدين سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلي والأفريقي والعربي.

وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم الإشارة إلى أن دور الوزارة الأساسي يتمثل فى تلبية إحتياجات القوات المسلحة، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص ومختلف الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيات الحديثة في التصنيع .

ومن جانبه أعرب "كرافينهو" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مشدداً على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، مثمناً ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

كما أكد وزير الدفاع البرتغالى على وجود تعاون وثيق بين الجانبين فى العديد من المجالات، وأنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربى المصرية التى تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية فى مختلف الدول الصناعية الكبرى، والتى ظهرت بوضوح بالجناح المصرى بمعرض "إيديكس 2018" الذى تم تنفيذه خلال ديسمبر الماضى، إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام فريق فنى من الشركات البرتغالية، بزيارة شركات الإنتاج الحربى خلال شهر يوليو القادم، وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلى.