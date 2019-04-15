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العدل الأمريكية: نتوقع الإعلان عن النسخة المنقحة من تقرير مولر الخميس القادم

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:59 م
العدل الأمريكية: نتوقع الإعلان عن النسخة المنقحة من تقرير مولر الخميس القادم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلنت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، اليوم،الاثنين، عن توقعها أن تعلن الوزارة عن النسخة المنقحة من تقرير المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، روبرت مولر، يوم الخميس المقبل.

 

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم بدون التطرق للمزيد من التفاصيل أو إلى اسم المتحدث الأمريكية.

 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرّح يوم الأربعاء الماضي بأنه لم ير أو يقرأ تقرير التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا، وذلك بعد يوم واحد من رفض المدعي العام أن يقول ما إذا كان يشارك التقرير مع البيت الأبيض.

 

وقال ترامب - في تصريحات صحفية - "أنا لم أر تقرير مولر ولم أقرأه، لقد فزت لا تواطؤ..لا عرقلة، وفيما يتعلق بي، فأنا لا يهمني أبدا تقرير مولر، لقد تمت تبرئتي تمامًا". ولفت المدعي العام وليام بار الأنظار مؤخراً عندما رفض الإجابة على سؤال أحد النواب خلال جلسة استماع بالكونجرس حول ما إذا كان قدم نسخة من تقرير مولر للبيت الأبيض أو أطلع المسؤولين على محتواه، وقال إنه يتوقع إصدار نسخة محررة خلال أسبوع.

 

 


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