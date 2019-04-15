الصين والسلفادور تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

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أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي تشان شو" أهمية دعم التعاون مع السلفادور بهدف تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وقال شو -خلال اجتماعه اليوم،الاثنين، مع خوسيه سيرافين أورانتيس النائب الأول لرئيس الهيئة التشريعية في السلفادور بالعاصمة الصينية بكين- إن السلفادور حكومة وشعبا اختارت في أغسطس الماضي الاعتراف والالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وأصبحت الدولة الـ178 التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، معتبرا أن "هذا الاختيار تاريخي".

وأضاف أن التاريخ سيثبت أن الصين صديق يستحق الثقة بالنسبة للسلفادور، وأن إقامة العلاقات الدبلوماسية تتوافق مع المصالح طويلة الأمد للأمة السلفادورية وشعبها.

وأشارإلى رغبة الصين في مساعدة الأغلبية الساحقة من الدول النامية على تسريع وتيرة التنمية، داعيا السلفادور إلى استغلال الفرص لدعم التعاون مع الصين، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة،لافتا إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد لتعزيز التبادلات مع الهيئة التشريعية في السلفادور، لدعم العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس الهيئة التشريعية في السلفادور خوسيه سيرافين أورانتيس، إن الهيئة التشريعية في بلاده ستستغل فرصة الزيارة لتعزيز العلاقات مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والمساعدة في دعم العلاقات الثنائية.