الشرطة العراقية: اعتقال 13 متهما بينهم نساء بتهمة الاتجار بالبشر وسط بغداد

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية عن اعتقال 13 متهما بينهم نساء بتهمة الاتجار بالبشر وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن القيادة في بيان قوله إن :" قوات الشرطة الاتحادية تمكنت اليوم، من إلقاء القبض على (١٣) متهما بينهم تسعة نساء وفق المادة (٦/ثانيا ـ اتجار البشر) من قبل الفوج الثاني اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن منطقة البتاوين". وأضافت أنه "تم تسليم المعتقلين الى الجهات المعنية اصوليا.