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السيسي يشدد على قيمة قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:27 م
السيسي يشدد على قيمة قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام فى المساهمة فى عملية التنمية الشاملة بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.

 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلًا عن التركيز على الاستثمار فى الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشرى من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمشاركة كلٍ من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من المسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،إن الاجتماع شهد استعراض الوزير هشام توفيق لخطة استغلال الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام والبدائل المتاحة فى هذا الشأن، خاصةً شركات الغزل والنسيج، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الوزارة لتطوير الصناعة فى تلك الشركات.


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قطاع الأعمال العام

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الرئيس السيسى

السيسى




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