وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين أن حزب (الفنلنديون) القومي جاء في المركز الثاني بحصوله على نسبة 17.6% من مجموع الأصوات ، بعد فرز أكثر من 97 % من أصوات الناخبين.

كانت وزارة العدل الفنلندية قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة 36.5٪ من الناخبين صوتوا بشكل مبكر في الفترة من 3 إلى 9 أبريل الجاري.