فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الفنلندي في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد بعد حصوله على نسبة 17.8 % من الأصوات؛ وذلك وفقا لما أعلنه زعيم الحزب أنتي رين.
وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين أن حزب (الفنلنديون) القومي جاء في المركز الثاني بحصوله على نسبة 17.6% من مجموع الأصوات ، بعد فرز أكثر من 97 % من أصوات الناخبين.
كانت وزارة العدل الفنلندية قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة 36.5٪ من الناخبين صوتوا بشكل مبكر في الفترة من 3 إلى 9 أبريل الجاري.
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