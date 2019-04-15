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الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:31 م
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية – محمد فتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حبس "كريم .أحمد .ا" عاطل 3 سنوات وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون. 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون بالقبض على "أحمد .أ" وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 

 

 


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