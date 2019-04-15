الجيش الأفغانى: مقتل 179 مسلحا من طالبان منذ عملية "هجوم الربيع"

كابول(أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الاثنين، عن مقتل 179 من مُسلحى "طالبان " بينهم 15 من قادة الحركة المُسلحة من داخل البلاد وخارجها، فى عدد من الأقاليم الشمالية بأفغانستان، منذ أن أعلنت الحركة شن "هجوم الربيع".

وذكر الجيش - فى بيان أصدره اليوم - وبثته وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية - أن مُسلحى طالبان قُتلوا خلال الاشتباكات التى وقعت فى أقاليم : بدخشان وقندوز وبغلان وبلخ وفارياب.. مُشيرا إلى إصابة 77 مُسلحًا و6 من قادتهم خلال الاشتباكات .

وأشار إلى أن مسلحى "طالبان " كثفوا هجماتهم على المناطق الشمالية من البلاد؛ وتحديدًا بعد الإعلان عن إطلاق "هجوم الربيع"؛ لافتا إلى أن القوات المُسلحة الأفغانية تمكنت من صد تلك الهجمات والرد بفعالية، بمساعدة القوات البرية والغارات الجوية التى شنتها المقاتلات الأفغانية .

وأضاف البيان أن سبعة من رجال الأمن الأفغانى قتلوا فى الاشتباكات، فيما أُصيب أحد عشر آخرون بجروح بالغة..وأنه لم تحدث خسائر بشرية بين المدنيين .

ولم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة "طالبان" على البيان .