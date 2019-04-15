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البنك التجارى الدولى يفوز بجائزة أفضل نظام مصرفى من مؤسسة Temenos

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:34 م
البنك التجارى الدولى يفوز بجائزة أفضل نظام مصرفى من مؤسسة Temenos قيادات البنك التجارى الدولى
كتب - أحمد يعقوب
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حصل البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، على جائزة "أفضل نظام مصرفي" من مؤسسة Temenos المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية للمؤسسات المالية.
 
ومنحت Temenos البنك الجائزة لمكافأته على إنجازاته في إنشاء منتجات جديدة وتقديمها إلى السوق بسرعة باستخدام Temenos T24 Transact ( الجيل الجديد من الحلول المصرفية الأساسية من شركة تيمنوس).
 
ويستخدم البنك التجاري الدولي- مصر برنامج Temenos T24 Core Banking منذ عام 2007 بقطاعى الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.
وقالت الشركة إن البنك أضاف مؤخرًا جناح Temenos Inclusive Banking (أى الخدمات المصرفية الشاملة؛ حلول برمجية مصرفية متكاملة) بالإضافة إلىTemenos Infinity هو منتج الخدمات المصرفية الرقمية التي تركز على تجربة العملاء.
 
وخلال السنوات الـ 12 الماضية، أصبح البنك التجاري الدولي هو البنك الخاص الرائد في مصر، وهو اليوم البنك الخاص الأول من حيث الربحية والإيرادات.
وأشارت إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، اتخذ البنك أيضًا قرارًا استراتيجيًا بالتركيز على النماذج التنبؤية من خلال الاستفادة من قوة التحليلات ومنذ ذلك الحين زاد اداء البنك بشكل كبير بقياس نسبة التكلفة إلى الدخل.
 
ومن جانبه، علق الأستاذ محمد سلطان الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي- مصر، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نفوز بهذه الجائزة التى تؤكد رغبة البنك المستمرة في التوسع من خلال الابتكار والتميّز التشغيلي".
 
وأوضح أن حلول شركة  Temenosأدت إلى تمكيننا من تطوير نظام أساسي مصرفي متكامل ومبتكر وقابل للترقية تستخدمه أكثر من 1000 مؤسسة مالية على مستوى العالم".
 
وأكد سلطان الاستراتيجية والنهج الخاص بالبنك التجاري الدولي-مصر (CIB) – البنك الرائد في مصر وأفضل بنك في الأسواق الناشئة في العالم –يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ويتصدر التغيير الجذري والشامل للخدمات البنكية ويقدم تجربة بنكية مبتكرة ومتطورة للعملاء.
 
 

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