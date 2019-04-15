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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:41 م
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الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بتقديم كل ما هو مطلوب لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:49 م
الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بتقديم كل ما هو مطلوب لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان مظاهرات السودان
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التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، الاثنين، بالقصر الجمهوري، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، جان ميشيل دوموند، وقدم له شرحا مفصلاً عن  الاوضاع الراهنة بالبلاد، بما فيها الإجراءات التى اتخذها المجلس لإنجاح الفترة الانتقالية والمشاورات الحالية لتشكيل حكومة مدنية.

 

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الاتحاد ملتزم بتقديم كل ما هو مطلوب  لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان، منوها بأن لقاءه  بنائب رئيس المجلس العسكري اتسم بالوضوح والصراحة.

 

واعتبر دوموند، أن ما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي بإطلاقه سراح جميع  المعتقلين السياسيين ورفع حظر التجول، و البدء في إصلاح  جهاز الأمن والمخابرات، يعد خطوات مهمة  في  بناء الثقة بين الأطراف.

 

وأشار دوموند، إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد حريصة على أن ترى سودانا  مستقرا وآمنا ومزدهرا وديمقراطيا.

 


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