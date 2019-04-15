الأمم المتحدة: الوكالات الإنسانية تواجه صعوبة فى وقف وباء الكوليرا باليمن

كتب محمد شرقاوى

قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن الوكالات الإنسانية تواجه صعوبة فى تطويق وباء الكوليرا فى اليمن، مضيفا أن المعارك فى كشر تسببت بنزوح وتشريد 50 ألف شخص، مضيفا أن يجب استمرار وقف إطلاق النار فى الحديدة.

وأضاف لوكوك، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولى، أنه رغم الهدنة النسبية فى الحديدة شهدنا تصعيدا ميدانيا على جبهات أخرى، وخطر المجاعة يهدد اليمن، وأكثر من مليونى طفل يمنى خارج المدارس، والمعارك تتسبب بنزوح الآلاف فى اليمن، مضيفا أن هناك تصاعد للعنف فى بعض مناطق اليمن.