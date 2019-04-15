الأسهم الأوروبية مستقرة وسط آمال فى اتفاق تجارة أمريكى صينى

رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، وسط آمال فى أن محادثات التجارة الصينية الأمريكية قد تكون على مقربة من مراحلها النهائية، وبيانات اقتصادية صينية قوية مما هدأ المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، لكن توترات تجارية محلية حدت من المكاسب.

كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى دون تغير يذكر، وحقق مؤشرا ميلانو الرئيسى ومدريد مكاسب 0.4%، بينما تراجع فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.1%.

واقتربت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوياتها فى تسعة أشهر بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين يوم السبت إن اتفاقا تجاريا أمريكيا صينيا سيمضى "أبعد" من جهود سابقة لفتح أسواق الصين للشركات الأمريكية وعبر عن أمله فى اقتراب الطرفين من الجولة الأخيرة من المفاوضات.

لكن المؤشر داكس الألمانى الحساس لحركة التجارة لم يتغير إلا بشكل طفيف مع استمرار المخاوف المحلية بخصوص الرسوم.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى يوم الجمعة، إن المفوضية الأوروبية وضعت قائمة بواردات أمريكية قيمتها حوالى 20 مليار يورو (22.6 مليار دولار) قد تفرض عليها رسوما على خلفية نزاع بشأن دعم شركات صناعة الطائرات عبر الأطلسى.