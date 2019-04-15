اضبط مخالفة.. بالوعات مكشوفة تهدد حياة طلاب مدارس طه شبرا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب على أهالى قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة وجود بالوعات الصرف الصحى مكشوفة وبدون غطاء أمام المدارس، الأمر الذى قد يتسبب بضحية جديدة من الطلبة، خاصة بعد حادثة إحدى مدارس محافظة الغربية.

وقال أهالى قرية طه شبرا، إن وجود مثل هذه البالوعات مكشوفة بهذه الطريقة يمثلًا خطرًا جسيمًا، مطالبين اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والإجراءات العاجلة لحل هذه الكارثة الموجودة أمام جميع مدارس القرية الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين لتغطية تلك البالوعات لحماية الطلاب من السقوط بها، ولكن دون جدوى من المسئولين.



البالوعة المكشوفة أمام المدرسة