video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 03:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. بالوعات مكشوفة تهدد حياة طلاب مدارس طه شبرا فى المنوفية

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:06 ص
اضبط مخالفة.. بالوعات مكشوفة تهدد حياة طلاب مدارس طه شبرا فى المنوفية البالوعة المكشوفة أمام المدرسة
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

حالة من الاستياء والغضب على أهالى قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة وجود بالوعات الصرف الصحى مكشوفة وبدون غطاء أمام المدارس، الأمر الذى قد يتسبب بضحية جديدة من الطلبة، خاصة بعد حادثة إحدى مدارس محافظة الغربية.

وقال أهالى قرية طه شبرا، إن وجود مثل هذه البالوعات مكشوفة بهذه الطريقة يمثلًا خطرًا جسيمًا، مطالبين اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والإجراءات العاجلة لحل هذه الكارثة الموجودة أمام جميع مدارس القرية الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين لتغطية تلك البالوعات لحماية الطلاب من السقوط بها، ولكن دون جدوى من المسئولين.

 

البالوعة المكشوفة أمام المدرسة (1)
البالوعة المكشوفة أمام المدرسة

 

البالوعة المكشوفة أمام المدرسة (2)
البالوعة المكشوفة أمام المدرسة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

بالوعة امام مدرسة

قرية طه شبرا

مركز قويسنا




لا تفوتك
صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

السيسى يؤكد لـ"حفتر" دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار ليبيا

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

صور.. الأسواق تحت مجهر شرطة التموين قبل شم النسيم وشهر رمضان الكريم.. ضبط 31 طن فسيخ فاسد فى حملات على المحلات.. و22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة.. والتجار أعدوا المضبوطات لطرحها فى عيد الربيع والشهر المعظم

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

تعرف على سر احتفال صلاح بعد هدفه فى تشيلسى "فيديو"

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة